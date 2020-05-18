شرطة تعز تدشن العمل بشبكة كاميرات المراقبة في المدينة القديمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت شرطة محافظة تعز العمل بنظام التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة للاسواق والاحياء السكنية في المدينة القديمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وفي حفل التدشين أكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي أن العمل بنظام التحكم المرئي عبر غرفة قيادة مرتبطة بإدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة وكمرحلة أولى سيسهم وبشكل كبير في نجاح العمل الأمني والإرتقاء به والحد من الجريمة والعمل على ضبطها قبل وقوعها مؤكدا ان هناك مراحل قادمة لتطوير العمل الامني بالمحافظة.

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