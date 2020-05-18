شكرا لمتابعة خبر عن بالتزامن مع هجوم زنجبار : قوات الجيش تفتح جبهة جديدة للسيطرة على مدينة جعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش فتحت قبل قليل جبهة جديدة في محافظة أبين بأن قوات الجيش تتقدم في الأثناء في منطقة المخزن لإستعادة مدينة جعار التي أصبحت على مقربة منها .

مؤكدا أن معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، وسط تقدم ملحوظ للطرف الأول.

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وأوضحت المصادر أن أسلحة ثقيلة ومتوسطة تستخدم في المعارك الدائرة الآن بين الطرفين ومنها سلاح المدفعية.

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع شن قوات الجيش هجوما كبيرا على مواقع قوات الانتقالي في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.

وقال مصدر عسكري ، ان قوات الشرعية تشن الآن هجوما من عدة محاور على مواقع الانتقالي في منطقة الشيخ سالم بمديرية زنجبار.

واضاف المصدر للزميل كريتر سكاي " قوات الشرعية استخدمت الاسلحة المدفعية بهجومها على الشيخ سالم لاقتحام القرية.

واختتم:قوات الشرعية تحاول السيطرة على قرية الشيخ سالم إلا ان هناك دفاعاً مستميتا من قبل قوات الانتقالي.