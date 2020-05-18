شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : قيادي موتمري بارز .. يوجه رسالة بلا تحية لـ ’’طارق صالح وشقيقه عمار عفاش ’’ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، رسالة إلى طارق عفاش وشقيقه عمار عفاش ، بشأن مشاركتهما ومليشياتهما المدعومة من الإمارات، في الحرب بصفوف مليشيات المجلس الانتقالي في محافظة أبين.

وقال اليماني في رسالته التي جاءت تحت عنوان "إلى طارق صالح وعمار صالح بلا تحية" : ستلعنكم الأجيال جيل بعد جيل من أبناء الشعب اليمني .. سيلعنوكم كل أبناء اليمن لأنكم ظهرتم أنكم رخاص "

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واضاف القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي العام في مقطع فيديو رصده " أحداث نت " اليوم ، على صفحته بموقع فيسبوك ، موجها حديثه لطارق وعمار صالح ومن معهما " أنكم مجموعة من المرتزقة والمأجورين الذين تاجروا بالوطن وتاجروا بدماء الشعب من أجل مصالحهم " .

وتابع اليماني "ما كفتكم المليارات التي معكم .. ما كفتكم المليارات التي سرقتموها .. ما كفتكم الدماء التي سفكتموها في كل مكان في اليمن "

وتطرق القيادي المؤتمري اليماني في رسالته إلى تأمر طارق عفاش وشقيقه عمار عفاش، على الوحدة اليمنية ، ومحاربتهم في صف مليشيات الانتقالي الإنفصالية المتمردة. . وإرتزاقهما للإمارات .. وفي الرابط التالي نص الرسالة كاملة :