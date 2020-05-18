شكرا لمتابعة خبر عن وساطة قبلية بين الشرعية والمجلس الانتقالي تنجح بفتح طريق شقرة أبين .. تعرف على أيام و ساعات فتح الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت وساطة قبلية اليوم الإثنين في إقناع الأطراف المتقاتلة بين قوات المجلس الإنتقالي وقوات الجيش في محافظة أبين من فتح طريق عدن أبين أمام المسافرين العالقين .

وقال مصدر محلي أن وساطة قبلية قادها عدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية في محافظة أبين في إقناع قوات الجيش وقوات المجلس الإنتقالي بفتح طريق الدولي للمسافرين القادمين من محافظتي عدن وأبين .

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وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال الشيخ / فيصل الحاج محمد علي بلعيدي المرقشي أحد لجنة الوساطة التي نجحت في فتح الطريق ، أن طريق شقرة أبين سيفتح من هذا اليوم الإثنين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة عصرا ، فيما سيفتح ثلاثة أيام في الأسبوع القادم وهي السبت والأحد والإثنين .