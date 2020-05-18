شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تحذر من توسع الانشطة الارهابية وتهريب الاسلحة الايرانية عبر السواحل الجنوبية اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر وزير الاعلام معمر الارياني من التبعات الخطيرة لاعلان المجلس الانتقالي ما سمي بـ "الادارة الذاتية" على توسع الانشطة الارهابية في السواحل الجنوبية اليمنية وتهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيون.

وأوضح وزير الاعلام ان الهجوم الارهابي الذي تعرضت له احد السفن في السواحل الجنوبية لليمن والذي أعلنت عنه منظمة المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية، يؤكد استمرار الانشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

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و‏حمل الارياني المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية، ومنع قوات خفر السواحل اليمنية من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية وإحباط الأنشطة الإرهابية ووقف عمليات تهريب الأسلحة الايرانية إلى جماعة الحوثي.

و‏طالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتمكين قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الايرانية وتأمين حركة السفن التجارية حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.