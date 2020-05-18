شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل)

قال مدير كهرباء أمانة العاصمة صنعاء عبد الغفور المهدي، إن الفرق الفنية شرعت قبل أيام في إعادة تأهيل الشبكات المتضررة جراء الحرب العدوانية، تهميداً لإيصال خدمة التيار الكهربائي الحكومي للمشتركين.

وأوضح المهدي أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لصيانة المحطات والشبكات على مستوى المناطق الأربع في الأمانة ويوجد في كل منطقة من 4 الى 5 فرق تعمل بصورة مستمرة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل:ليست الامارات..امام مسجد يمني في دولة خليجية ثرية يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الجيش اليمني ويقلب حرب ابين راسا على عقب ( صورة صادمة )

وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل)

عاجل وفي غاية الخطورة.. مع تكتم السلطات.. عشرات حالات الوفاة بالعاصمة اليوم “وشهادة من حفار القبور” (تفاصيل صادمة)

اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا

Advertisements

قناة العربية الحدث توقف بثها قبل قليل وتعلن في خبر عاجل يخص الإنتقالي وقوات خفر السواحل اليمنية

عاجل وفي غاية الخطورة.. بيان عاجل للتحالف العربي بقيادة السعودية المجلس الانتقالي "تفاصيل"

عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب

وأشار إلى أنه يتم التعشيق لـ 200 مشترك يوميا من الطاقة المتوفر الموجود حاليا من محطات حزيز وذهبان وصنعاء بقدرة 30 ميجا والاحمال 25 ميجا وسيكون سعر الكيلو لكبار المشتركين 180 ريال و190 لصغار المشتركين شهريا.

وأكد مدير كهرباء أمانة العاصمة أنه “تم مراعاة المواطنين وتم تأجيل المطالبات بالمديونية السابقة وسيتم تقسيطها بحسب ظروف المواطنين ويتم الآن التحصيل للاستهلاك الجديد”.

ولفت عبد الغفور المهدي إلى أنه يوجد في أمانة العاصمة 200 من المحطات التجارية الخاصة وقد التزموا بالتسعيرات المحددة وتم ضبط 15 محطة مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية.

إلى ذلك، اطلع وكيل وزارة الكهرباء والطاقة للشؤون الفنية هاشم زبارة اليوم على سير أداء الفرق الفنية التابعة للوزارة ومناطقها في إصلاح وتأهيل الشبكة الوطنية وتشغيل محولات الكهرباء الحكومية.

وتفقد الوكيل زبارة ومعه الوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالجبار الشامي ورئيس المكتب الفني بالوزارة عبدالله الإرياني، على سير العمل ومستوى الانضباط بالإدارات الفنية بكهرباء أمانة العاصمة ومناطقها.

وشدد الوكيل زبارة على ضرورة مواكبة الإدارات الفنية لأعمال الصيانة وتأهيل الشبكة الوطنية وتشغيل محولات الكهرباء في مختلف المناطق .. لافتا إلى ضرورة تفعيل مستوى الأداء ورفع الجاهزية، سيما مع عودة التيار الكهربائي الحكومي وتغذية مناطق كهرباء الأمانة، ورفع الأحمال والذي سينعكس إيجاباً على مؤسسة الكهرباء ومناطقها.

كما اطلع وكيل وزارة الكهرباء والوكيل المساعد للشؤون الفنية على سير العمل بإدارات خدمات الجمهور بكهرباء أمانة العاصمة ومناطقها، وسجل الشكاوى.

ووجه الوكيل زبارة بالاستماع إلى شكاوى المواطنين ومعالجتها أولاً بأول، ووضع حلول لكافة الإشكاليات التي تعترض تأهيل وإصلاح الشبكة العمومية للكهرباء وتشغيل المحولات.

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء والطاقة على استكمال أعمال الصيانة للشبكات وتشغيل محولات الكهرباء بكافة مناطق كهرباء الأمانة وعودة التيار الكهربائي، بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.