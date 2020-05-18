رئيس العصبة الحضرمية يكشف عن دور الإمارات في إعداد جيش النخبة الحضرمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الدكتور عبدالله سعيد باحاج رئيس العصبة الحضرمية، عن دور الإمارات في إعداد جيش النخبة الحضرمية.



وقال باحاج لليمن العربي، إن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمهورية اليمنية هو لإعادة الشرعية اليمنية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته وبالتالي إنهاء الانقلاب الحوثي المسنود بالقوة الإيرانية وأطماعها المعروفة في المنطقة ، وقد جاء هذا الدور الإماراتي ضمن التحالف العربي في هذا الشأن، وهو التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولذلك فإن دور الإمارات جاء شرعياً وبطلب من التحالف العربي . والكل يعلم أن للإمارات وبخاصة الهلال الأحمر الإماراتي دور إنساني كبير في الإغاثة والإعمار ، وهو يسند الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال الجهود الإنسانية وأعمال الإغاثة لمركز الملك سلمان ،وما تقوم به الإمارات من تجهيز وإمداد لجيش النخبة الحضرمية ينسجم في هذا الإطار الواسع لحماية حضرموت وحدودها وأمنها من الإرهاب والفوضى وأعمال التخريب على أرضها وشعبها.

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