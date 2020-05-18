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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يُكرم المناضل محسن الحالمي أكبر المقاتلين الجنوبيين سناً في جبهة شقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، بالروح الفدائية للمناضل محسن جبر جابر الحالمي، واستعداده للتضحيةدفاعاً عن الوطن وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
وقال اللواء بن بريك خلال استقباله مساء الأحد، للمناضل محسن الحالمي "أحد أكبر المقاتلين سناً المرابطين في جبهة شقرة" للاطمئنان عليه بعد تشافيه من إصابته، "إن وجودكم في مقدمة الصفوف شكل عامل تحفيز للمقاتلين الشباب لمزيد من الثبات والإصرار في خوض الانتصار للوطن وكرامته وحريته واستقلاله".
من جهته عبر المناضل الحالمي عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي على هذه الالتفاتة الكريمة، مؤكداً أنه سيظل على عهد الوفاء للشهداء بالمضي على ذات الدرب، حتى الاستقلال واستعادة وبناء الدولة الجنوبية.
وجرى في اللقاء الذي حضره نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس منصور صالح محمذ، تكريم المناضل محسن الحالمي تقديرا لدوره وتضحياته.
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