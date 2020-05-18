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إشتباكات بين فصائل المرتزقة في معسكر بسقطرى

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

قالت مصادر محلية في محافظة سقطرى أن اشتباكات مسلحة إندلعت امس الاحد في معسكر تابع لمرتزقة العدوان في سقطرى على خلفية المستحقات المالية.

واشارت الى إن مشادات كلامية بين مليشيات المجلس الانتقالي وقيادة معسكرهم في منطقة “سوق” الواقع على الطريق المؤدي للميناء تطورت إلى اشتباك مسلح ما أسفر عن إصابة مجند.

وأضافت المصادر ان الاشتباك حصلت نتيجة غدم مرتبات المجندين منذ 5 أشهر.

 

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