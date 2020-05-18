شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات الجوية في مارب تعترض صاروخ باليستي فوق سماء المدينة و الانفجار يهز المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على المدينة في الساعات الاولي من صباح اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز مدينة مأرب اثر اعتراض صاروخي حوثي في سماء المدينة.

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وأمس الأحد، تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش في محافظة مأرب، من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي.

وقالت مصادر أمنية في محافظة مأرب، إن "الدفاعات الجوية التابعة لأمن المحافظة، أسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها في سماء المدينة".

وكانت قوات الجيش الوطني، تمكنت خلال الساعات الماضية، من أسر قائد اللواء 314 مدرع التابع لجماعة الحوثي، في جبهة نهم وتحرير عدة مواقع جديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ويستمر الحوثيون بين الوقت والآخر بضرب مدينة مأرب العصية عليهم بالصواريخ الباليستية في محاولة لإخضاعها.