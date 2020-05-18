شكرا لمتابعة خبر عن قبيلة مراد .. تصدر بيان هام حول مايحدث في الجنوب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبيلة مراد تؤكد رفضها غزو الجنوب وتعلن أنها لن تسمح لأحد من أبناءها بالذهاب لقتال الجنوبيين وتصدر بيان.

ونفت قبيلة مراد بمحافظة مأرب أن تكون لها علاقة بالمعارك الدائرة في الجنوب، مؤكدة رفضها غزو الجنوب وعدم السماح لأبنائها بالذهاب وقتال الجنوبيين.

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وتداول ناشطون من أبناء قبيلة مراد بياناً صادراً عن مشايخ وقيادات القبيلة في اجتماع عقدوه يوم الجمعة 22 رمضان 1441هجرية الموافق 15 مايو 2020م، أكدوا خلاله أن ما يحصل في الجنوب هي حرب عبثية ليس لأبناء مأرب فيها ناقة ولا جمل، وأن قبيلة مراد ضد غزو الجنوب، ولن تسمح لأحد من أبنائها بالذهاب وقتال الجنوبيين.

وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على أن القبيلة لا تتدخل بالحروب السياسية والحزبية والمناطقية والمذهبية، وأنه لا يوجد للقبيلة عداء مع أي طرف من الأطراف ولا لها عدو غير الحوثي فهو العدو الأول والأخير.

وأهدر مشايخ وقيادات "مراد" دماء كل من غزا الجنوب، مؤكدين وقوف القبيلة مع أبناء الجنوب الذين لهم حق تحديد مصيرهم، كما أكدوا وقوفها ضد كل من يعترض ذلك.

وحذرت قبيلة مراد حزب الإصلاح من استنزاف دماء أبنائها وأبناء مأرب عامة والاتجار بهم، وحملته كامل المسؤولية فيما جرى وسوف يجري، كما حذرت الحوثي من الاقتراب من المحافظة واستنزاف مقاتليه وأبنائها في حرب يعرف نتيجتها، مؤكدة عدم السماح له بدخول مأرب وحكمها.