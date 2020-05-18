شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة .. تكشف لحظة المصافحة الأخيرة بين الشهيد ابراهيم الحمدي والرئيس الراحل صالح وقاتله قبيل اغتياله بوقت قصير (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس اليمني الراحل الشهيد ابراهيم الحمدي وهو يصافح الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسلفه احمد الغشمي عقب عودته من احدى الزيارات الرسمية الخارجية .

وعلق احد الناشطين على الصورة » بالقول « الزعيم الخالد يصافح قاتليه » في اشارة الى الرواية المتداولة شعبيا عن تورط صالح والغشمي في اغتيال الرئيس الحمدي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد