شكرا لمتابعة خبر عن الجندي : يكشف السبب وراء مصرع الرئيس الرحل علي عبدالله صالح .. ومن هي الدولة التي بذلت الملايين لتصفيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الناطق الرسمي السابق للمؤتمر الشعبي العام عبده الجندي، في مقابلة تلفزيونية ، كشف فيها عدد من مواقفه مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقال:

«أنا حذرت الزعيم في آخر لقاء به أن لا ينشر الوثيقة التي تدين الملك فيصل بن عبدالعزيز حين طلب من أمريكا إضعاف وضرب جمال عبدالناصر في حرب 1967م لصالح إسرائيل.

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وقلت له هذه ستثير غضب آل سعود عليك وسيدفعون الملايين لتصفيتك».

وبهذا أدان الجندي -ضمنياً- أسياده الحوثة بأنهم ليسوا سوى أداة تنفيذ، وفضحهم هم والسعودية دون قصد بأن الحوثيين والسعودية على تنسيق سري وتفاهم تام لتصفية كل الرموز اليمنية الجمهورية ليخلو الجو للسلالة من أجل استعادة حكم الإمامة الذي بذلت لأجله السعودية الغالي والرخيص طوال حرب الجمهورية مع الملكيين لمدة ثمان سنوات من عام 1962 وحتى عام 1979م.

وأضاف حسب متابعة يمن دايركت: علي عبدالله صالح كان محنكاً، لكن الفترة الأخيرة كان أمره بيد غيره من حين سيطر عليه طارق وشلته، وأصبح تحت رحمته.

وطارق هو المسؤول الأول عن مقتل الزعيم، حيث وهو شخص طائش وغير مسؤول عن تصرفاته، وقد أودى بعمه المهالك ثم هرب لينجو بنفسه.

وهاجم الجندي،حسب رصد يمن دايركت، قناة اليمن اليوم من القاهرة وقال أنها تضم مجموعة من المتسكعين الذين يسعون لشق صف المؤتمر الشعبي العام، وأن طارق صالح ليس مؤتمرياً وليس لديه أي صفة تنظيمية، وهو مجرد عسكري فقط.