شكرا لمتابعة خبر عن آخر إحصائية بعدد الوفيات بـ’’كورونا" في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح اللواء الركن / سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية ارنفاع عدد الوفيات في عدن حتي مساء امس الاحد الى ٨٩ حالة .

وجاء في التقرير الصادر عن المصلحة ان اجمالي الوفيات ليوم الاحد الموافق 17 مايو 2020م بلغ (89) حالة موزعين على النحو التالي:_

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(9)حالات كريتر

(2) حالتين خورمكسر

(6) حالات المعلا

(3) حالات الروضة

(7) حالات التواهي

(2) حالتين مستشفى الجمهورية

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(6) حالات العزل مستشفى الجمهورية

(11) حالة المنصورة

(13) حالة دار سعد

(4) حالات الممدارة

(7) حالات الشيخ عثمان

(5) حالات القاهرة

(1) حالة الشعب

(1) حالة البساتين

(5) حالات مستشفيات خاصة

(6) حالات العزل ،،الأمل

(1) حالة مستشفى الصداقة

تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي:_

(69)خطاب من اقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة،،وحسب المتعارف علية الاسباب طبيعية

(5) خطابات من المستشفيات الخاصة

(12) حالة العزل الجمهورية والامل

(2) حالتين مستشفى الجمهورية

(1) حالة مستشفى الصداقة

كما تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة الدكتورة/ اشراق السباعي للترتيب لعقد اجتماع موسع اليوم يحدد فية الية العمل ورفع الاحصائيات لاحد الجهات في لجنة الطوارىء او قسم الوبائيات لاجل المتابعة والنزول واتخاد الاجراءات وتحديد اسباب الوفايات المرتفعة،،،،بالاضافة الى مايمكن ان يقدم لموظفي السجل المدني من مواد تعقيم وسلامة اثناء مزاولة عملهم في ظل هذة الظروف

مع تقديرنا

اللواء/ سند جميل محمد

رئيس مصلحة الاحوال المدنية