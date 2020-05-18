شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مستشار وزير الاعلام قوات الجيش الوطني تشن هجوم من ثلاث محاور على مليشيات الانتقالي.. ومعارك هي الأقوى والاعنف الان منذ بداية معركة تحرير أبين (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مستشار وزير الاعلام سكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ، مختار الرحبي في تغريدة له رصدها موقع "سمابرس" ، قبل قليل عبر حسابة في تويتر قال فيها:قوات الجيش الوطني تهاجم بقوة وتركيز من ثلاث محاور (الشيخ سالم ـ الطريه ـ عبر عثمان ). واضاف الرحبي في التغريدة :" انهيار لعصابات الانتقالي في معسكر الارسال وباقي الجبهات معارك هي الأقوى منذ بداية معركة تحرير أبين من عصابات الانتقالي المناطقية#ابين. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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