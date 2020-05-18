شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع عسكري رفيع في حضرموت .. المنطقة العسكرية الأولى تستنفر قواتها واللواء ”طميس“ يوجه رسائل نارية للمجلس الانتقالي (تفاصيل اكثر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى، الأحد 17 مايو/أيار، رفع جاهزيتها القتالية والاستعداد للتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن تقوم بها تشكيلات خارجة عن القانون في المحافظة، مجددة وقوفها إلى جانب الشرعية والسلطة المحلية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى برئاسة قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس، وبحضور رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى، ورئيس عمليات المنطقة وقائد اللواء 101 شرطة جوية ورؤساء الشعب وقادة الكتائب والوحدات الفرعية، ناقش مستجدات الساحة اليمنية.

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وأكد قائد المنطقة اللواء الركن صالح محمد طيمس، على رفع الجاهزية القتالية والفنية والبشرية، واتخاذ أقصى درجات اليقظة العسكرية لكل وحدات المنطقة .