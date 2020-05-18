شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني .. تأسر المسؤول العسكري للمجلس الانتقالي في أبين (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسرت قوات الجيش الوطني ، الأحد الموافق 17 مايو 2020م ، قائدا عسكريا رفيعا في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من أسر المسؤول العسكري للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة (شرق)، أنيس الصبيحي".

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وأضافت أن "عملية الأسر تمت خلال المعارك الدائرة مع مسلحي الانتقالي، في منطقة الشيخ سالم، شرق مدينة زنجبار، بمحافظة أبين".

وأشارت إلى أن "الصبيحي هو الذراع الأيمن لنائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك".

وتداول ناشطون مقطع فيديو،، يظهر الصبيحي بعد أسره وهو يتحدث عن مكان أسره واسمه بالكامل ومنصبه.

وتشهد أبين معارك ضارية بين الجيش اليمني ومسلحي المجلس الانتقالي، وسط محاولات للجيش التوغل في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واستعادتها من يد "الانتقالي".