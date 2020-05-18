شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى : تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الرياض وتطالب بحكومة موحدة في العاصمةالموقتة عدن مؤكدا بأن الوضع خطير باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد السفير البريطاني لدى اليمن أن الوضع الصحي في اليمن خطير للغاية وأن فيروس كورونا منتشر في كل أنحاء اليمن، وعبر عن تمنيه بوجود جدية من الإنتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد للازمة ووقف المشاكل والصراع القائم بالجنوب.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن:ان فيروس كورونا منتشر في كل أنحاء اليمن والوضع خطير للغاية ونريد تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى حكومة موحدة في عدن و الوضع جنوبي اليمن مؤسف للغاية ولا فائدة من القتال.

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واضاف: نريد أن نرى جدية من المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض.

واختتم: لدى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مبادرة للحل وننتظر رد الحوثيين عليها و نحتاج إلى قيادات عربية قوية قادرة على التفاوض من أجل إنهاء النزاعات.