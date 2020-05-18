شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يؤرق ارتفاع ضغط الدم ملايين البشر في العالم، ويعجز الكثيرون عن كبحه، على الرغم من أن طرق الحد من فرص ظهوره قد لا تكلف المرء سوى دقائق قليلة يوميا.

ويمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التمارين الرياضية البسيطة أو تغيير نمط الحياة ليكون صحيا أكثر، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الأحد.

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ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على حياة أكثر من 25 في المئة من عدد البالغين في المملكة المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 66 مليون نيسمة.

وترجع كثير من الدراسات الطبية فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى النظام الغذائي غير الصحي الذي يتبعه الإنسان، أو عدم القيام بتمارين رياضية كافية.

ويقول الأطباء إن ممارسة رياضة قيادة الدراجات بانتظام، يمكن أن تساعد في تجنب أعراض ارتفاع ضغط الدم، باعتبارها أحد أفضل الرياضات للتصدي للمرض المعروف باسم "القاتل البطيء".

وتكفي الشخص رحلة من نصف ساعة على دراجته يوميا، بسرعة عادية، من أجل خفض ضغط الدم، الذي يمكن أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى تصلب الشرايين وكذلك السكتات القلبية.

وسواء كنت تركب دراجة ثابتة في المنزل أو في الجيم، أو تفضل دراجة تقليدية في الهواء الطلق، فإن ركوب الدراجات سيفيدك كثيرا، بحسب ما يقول الأطباء.

وإذا كنت ممن لا يحبون ركوب الدراجات، فيمكنك أيضا تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بمجرد المشي، فهو رياضية مثالية لكبح الإصابة بالمرض.

وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، وهذه الفترة الرياضية كافية للتأثير على ضغط الدم.

ولا يشترط أن تكون الدقائق الثلاثون متواصلة أثناء ممارسة المشي، بل يمكن تقسيمها إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة تتخللها فترات استراحة قصيرة.

وإن كنت لا تود ركوب الدراجة أو حتى المشي، فما عليك إلا القيام ببعض الأعمال المنزلية يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، مثل توضيب المنزل، أو الاعتناء بحديقة البيت.

عن سكاي نيوز