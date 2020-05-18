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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان.. مراسل قناة العربية يفجر مفاجأه ويكشف عن الوضع الصحي لـ”ابو علي الحاكم”

كشفت مصادر اعلامية عن تلقي مليشيات الحوثي ضربة قاصمة قد تفقدها توازنها بعد الكشف عن الوضع الصحي للقائد العسكري الحوثي ابو علي الحاكم. وألمح الصحفي والإعلامي مراسل قناة العربية والعربية الحدث محمد العرب الى ان الوضع الصحي لـ “ابوعلي الحاكم” حرج للغاية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل:ليست الامارات..امام مسجد يمني في دولة خليجية ثرية يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الجيش اليمني ويقلب حرب ابين راسا على عقب ( صورة صادمة ) وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل) عاجل وفي غاية الخطورة.. مع تكتم السلطات.. عشرات حالات الوفاة بالعاصمة اليوم “وشهادة من حفار القبور” (تفاصيل صادمة) Advertisements اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا قناة العربية الحدث توقف بثها قبل قليل وتعلن في خبر عاجل يخص الإنتقالي وقوات خفر السواحل اليمنية عاجل وفي غاية الخطورة.. بيان عاجل للتحالف العربي بقيادة السعودية المجلس الانتقالي "تفاصيل" عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب وقال العرب في تغريدة له على تويتر رصدها محرر “عدن نيوز” ان ابو علي الحاكم يرقد في “‏مستشفى 48 الجناح السادس الدور الثاني غرفة العمليات المركزة”. واشر العرب إلى دقة معلوماته بقوله “‎محمد_العرب في كل مكان واستعدوا لخبر ‎ابوعلي_الحاكم” ونشر العرب ايضاً صورة لابو علي الحاكم ومعه الصماد. في إشارة إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد مقتل مرافقيه وأصابته اثر غارة جوية استهدفته.

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