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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد عامين ونصف على مقتله.. "عبده الجندي" يكشف السبب وراء مصرع "علي عبدالله صالح" ومن هي الدولة التي بذلت الملايين لتصفيته

رصد محرر يمن دايركت مقابلة تلفزيونية لناطق المؤتمر الشعبي العام عبده الجندي، كشف فيها عدد من مواقفه مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقال: «أنا حذرت الزعيم في آخر لقاء به أن لا ينشر الوثيقة التي تدين الملك فيصل بن عبدالعزيز حين طلب من أمريكا إضعاف وضرب جمال عبدالناصر في حرب 1967م لصالح إسرائيل. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل:ليست الامارات..امام مسجد يمني في دولة خليجية ثرية يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الجيش اليمني ويقلب حرب ابين راسا على عقب ( صورة صادمة ) وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل) عاجل وفي غاية الخطورة.. مع تكتم السلطات.. عشرات حالات الوفاة بالعاصمة اليوم “وشهادة من حفار القبور” (تفاصيل صادمة) اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا Advertisements قناة العربية الحدث توقف بثها قبل قليل وتعلن في خبر عاجل يخص الإنتقالي وقوات خفر السواحل اليمنية عاجل وفي غاية الخطورة.. بيان عاجل للتحالف العربي بقيادة السعودية المجلس الانتقالي "تفاصيل" عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب وقلت له هذه ستثير غضب آل سعود عليك وسيدفعون الملايين لتصفيتك». وبهذا أدان الجندي -ضمنياً- أسياده الحوثة بأنهم ليسوا سوى أداة تنفيذ، وفضحهم هم والسعودية دون قصد بأن الحوثيين والسعودية على تنسيق سري وتفاهم تام لتصفية كل الرموز اليمنية الجمهورية ليخلو الجو للسلالة من أجل استعادة حكم الإمامة الذي بذلت لأجله السعودية الغالي والرخيص طوال حرب الجمهورية مع الملكيين لمدة ثمان سنوات من عام 1962 وحتى عام 1979م. وأضاف حسب متابعة يمن دايركت: علي عبدالله صالح كان محنكاً، لكن الفترة الأخيرة كان أمره بيد غيره من حين سيطر عليه طارق وشلته، وأصبح تحت رحمته. وطارق هو المسؤول الأول عن مقتل الزعيم، حيث وهو شخص طائش وغير مسؤول عن تصرفاته، وقد أودى بعمه المهالك ثم هرب لينجو بنفسه. وهاجم الجندي،حسب رصد يمن دايركت، قناة اليمن اليوم من القاهرة وقال أنها تضم مجموعة من المتسكعين الذين يسعون لشق صف المؤتمر الشعبي العام، وأن طارق صالح ليس مؤتمرياً وليس لديه أي صفة تنظيمية، وهو مجرد عسكري فقط.

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