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صنعاء - ياسمين الخيامي - اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا

فرض المجلس المحلي بمديرية سنحان محافظة صنعاء أمس السبت، حجر صحي ومنزلي مؤقت بعدد من مناطق المديرية بعضها على ضواحي العاصمة صنعاء الجنوبية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مدير مديرية سنحان مجاهد عايض، أن الحجر المؤقت يشمل مناطق قاع القيضي والدكاتره والوحدة وحزيز.

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اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا

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ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء في المناطق ذات الكثافة السكانية.

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ودعا مدير المديرية المواطنين في هذه المناطق إلى الالتزام بالبقاء في المنازل لتنفيذ حملات الرش والنظافة.

فيما أشار مدير التوعية البيئية بصندوق النظافة صادق الجاملي إلى أن الحجر المؤقت يرافقه تنفيذ حملة نظافة واسعة.. مثمنا تعاون المجلس المحلي بالمديرية مع حملتي النظافة والرش والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، قد أعلن عن حالتي إصابة بكوفيد 19 في أمانة العاصمة إحداهما لرجل 48 عاما والأخرى لامرأة 38 عاما، مؤكدا أن الحالتين تماثلتا للشفاء تماماً سريريا ومخبريا.

كما أكد الوزير المتوكل في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت بصنعاء استمرار الوزارة في متابعة كل حالة اشتباه، مشيدا بجهود كل الجهات المختصة التي تقوم مع وزارة الصحة ليلا ونهارا في متابعة أي حالة اشتباه.

وجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين واتباع الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة على مختلف المستويات سواء في الأسواق أو المولات أو بيئة العمل، مؤكدا ضرورة لبس القفازات والكمامات في حال الخروج من المنزل والتباعد على مسافة متر على الأقل.

ودعا وزير الصحة، المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة كالأسواق والمولات خاصة في هذه الأيام مع اقتراب العيد، معربا عن أمله من الجميع عدم الوصول إلى الأسواق تماما كونها تعتبر المصدر الرئيسي لنقل العدوى.

وطالب وزير الصحة، المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب والسكر بعدم الوصول إلى الأسواق مطلقا، حاثا الجميع بالتغذية السليمة وشرب السوائل الدافئة.

وقال: “يجب على الجميع عدم الخوف والهلع المسيطر بسبب الإرهاب الإعلامي العالمي لأننا لاحظنا أن الخوف والقلق هو في حد ذاته مرض أشد فتكا بالناس من كوفيد 19”.

وأضاف” لا نريد أن يصل الناس إلى حالة اطمئنان بالمطلق يجب أن نخفف من حالة الرعب وفي المقابل رفع وتيرة الاحترازات، لأن البعض يظن أن فيروس كورونا معناه الوفاة، هناك إصابات بفيروس كورونا في العالم ونسبة الشفاء كبيرة”.

وأكد وزير الصحة، ضرورة التركيز على نسبة الشفاء وعدم خلق حالة الهلع لدى المواطنين بالإصابات فقط.

ودعا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وتكثيف التوعية بالإرشادات الصحية السليمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وحذر الدكتور المتوكل، من الشائعات حول هذا الفيروس، مؤكدا أن مصدر المعلومات هي وزارة الصحة المعنية بهذا الجانب.