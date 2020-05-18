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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة العربية الحدث توقف بثها قبل قليل وتعلن في خبر عاجل يخص الإنتقالي وقوات خفر السواحل اليمنية

جاء خبر عاجل على قناة العربية يقول أن قوات الإنتقالي منعت قوات خفر السواحل اليمنية من حماية السفن التجارية حيث كان نص الخبر كالتالي الانتقالي يمنع خفر السواحل اليمنية من القيام بمهام حماية السفن التجارية والملاحة البحرية من الهجمات الارهابية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل:ليست الامارات..امام مسجد يمني في دولة خليجية ثرية يصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الجيش اليمني ويقلب حرب ابين راسا على عقب ( صورة صادمة ) وردنا الان.. الإعلان رسمياً عن عودة التيار الكهربائي الحكومي للعاصمة صنعاء وهذا سعر الكيلو وات (تفاصيل) Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة.. مع تكتم السلطات.. عشرات حالات الوفاة بالعاصمة اليوم “وشهادة من حفار القبور” (تفاصيل صادمة) اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة تعلن رسميا فرض حظر تجوال في بعض المناطق والأحياء جنوب العاصمة صنعاء بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا قناة العربية الحدث توقف بثها قبل قليل وتعلن في خبر عاجل يخص الإنتقالي وقوات خفر السواحل اليمنية عاجل وفي غاية الخطورة.. بيان عاجل للتحالف العربي بقيادة السعودية المجلس الانتقالي "تفاصيل" عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب

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