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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قوات الشرعية تفاجئ «الانتقالي» وتسيطر على هذه المواقع الهامة وتحصل على «صيد ثمين».. (آخر تطورات معارك اليوم)

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