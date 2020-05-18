شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. اشتعال المعارك مجددا في أبين والطيران يحلق والنوبي يغرد: خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب

أكد ‏‏‏‏‏العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس إسناد ودعم محور كرش والذي يقود المعارك في محافظة أبين ضد مليشيات حزب الإصلاح أكد أن لدي القوات الجنوبية ما يوجع العدو.

وقال النوبي في تغريدات على صفحته تويتر رصدها محرر "يمن الغد" مساء اليوم ":خليكم متواجدين لدينا ما يوجعهم انتظروا يا شعب الجنوب".

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وأضاف في تغريدة أخرى "العفو يشمل من غرر بهم.. والعفو لا يشمل القوادين وبائعين الأوطان فمصيرهم مثل ما توعدوا غيرهم".

ميدانيا أفادت مصادر ميدانية اليوم الأحد، بأن معارك عنيفة بين القوات الجنوبية من جهة، ومليشيات الإخوان من جهة ثانية، تدور في محيط منطقة الطرية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

بالتزامن مع مواجهات وصفت بالعنيفة ما بين شقرة والشيخ سالم، تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

وقال سكان محليون، إن دوي قذائف المدفعية سمع في مدينة شقرة اهتزت على إثره منازل المواطنين، لأول مرة منذ اندلاع المعارك، وسط توقعات بتقهقر جديد لمليشيات الإخوان.

إلى ذلك قال شهود عيان، إن طائرة استطلاع مجهولة الهوية حلقت فوق جبال العرقوب.

وأضافوا إن عناصر مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، أطلقت مضادات الطائرات، في محاولة لإسقاطها.

وقطعت عناصر من المليشيات الإخوانية، الطريق الرابط بين منطقتي العرقوب وشقرة في أبين.