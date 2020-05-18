وكالة دولية تكشف عن جرائم صادمة في جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

وصفت وكالة الأنباء العالمية رويترز إن مايجري في عدن على وجه الخصوص هو إعدام خارج القانون من قبل فصائل المرتزقة الموالية لتحالف العدوان، حيث يتم تطهير عدن من كوادرها بدائت بالاغتيالات والاخفاء القسري والآن من خلال نشر أمراض جرثومية لاعلاقة لكورونا بها ولا حتى للسيول والأمطار حيث وامراض مابعد السيول تكون ملاريا وكوليرا.

وبحسب شهود عيان فقد جرت تصفيات للدكاترة ومهندسين وضباط في الدفاع والداخلية وشخصيات اجتماعية كبيرة يشك التحالف بولائهم وذلك وسط المستشفيات بابر سامة.

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وأضاف شهود العيان أن لا أحد يخرج من المستشفيات معافا.

حيث وقد استخدمت شركة بلاك وتر سيئة السمعة هذا السلاح في فيتنام وضد الهنود الحمر وأيضا في العراق.