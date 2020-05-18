السلطات السعودية تبلغ هادي وحكومته بخير صادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

قالت مصادر خليجية أن السلطات السعودية تعتزم تقليص التزاماتها المالية التي تخصصها للفار هادي واعضاء حكومته المتواجدين في الرياض وذلك في ظل حالة التقشف السعودي الناتج عن ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وأفادت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، بأن السلطات المعنية في المملكة أبلغت هادي وحكومته عزمها خفض الإنفاق على تسكينهم وتكاليف معيشتهم هناك، إضافة إلى عدم قدرتها على تجديد الوديعة المالية التي نفذت من بنك عدن المركزي المقدرة بنحو ملياري دولار وذلك نتيجة للركود الاقتصادي الذي أصيبت به العديد من الدول، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وتشير المصادر الى أن التقشف السعودي قد يطاول الإنفاق العسكري على مرتزقتها في اليمن، إذ يعتمد عدد كبير من المجندين على الدعم السعودي.