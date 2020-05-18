قوى العدوان السعودي ترتكب 66 خرقاً جديداً بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية. واوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة إن “قوى العدوان ارتكبت 66 خرقاً من بينها 20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى تحركات وتحليق طيران حربي واستطلاعي”. وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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