شكرا لمتابعة خبر عن شاهد اول الصور : من شوارع العاصمة صنعاء بعد حظر التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدت العاصمة صنعاء وهي خالية بعد فرض سلطات الحوثيون الحجر الصحي فيها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت مجموعة من الصور شوارع وأسواق الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء وهي خالية من الناس والحركة فيها.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقد قررت سلطات الحوثي السبت، فرض حجر صحي مؤقت في مناطق قاع القيضي والدكاتره والوحدة وحزيز التابعة لمديرية سنحان في الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء.

كما أصدرت سلطات جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، الأحد، قرارا بإغلاق أسواق الملابس والمراكز التجارية، لمدة 12 ساعة يومياً اعتباراً من مساء امس الاحد.

وتضمن تعميم لغرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة صنعاء، أن سلطات الحوثيين قررت إغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة من الساعة الـ 6 فجراً وحتى الـ 6 مساءً خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.