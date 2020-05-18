شكرا لمتابعة خبر عن مكبرات الصوت تصدح من على سيارات تجوب شوارع صنعاء تدعو الى اغلاق المحلات التجارية والحوثيون يعلنون حظر جزئي على هذه المنشآت في العاصمة (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجوب عدد من العربات التابعة لجماعة الحوثي والمزودة بمكبرات الصوت شوارع العاصمة صنعاء وتوجه المحلات التجارية بإغلاق ابوابها فورا .

وافاد مصادر محلية ، الأحد الموافق 17 مايو 2020م، أن سيارات حوثية مزودة بمكبرات الصوت تجوب الآن شوارع صنعاء مرورا من منطقة شميلة وسط العاصمة وصولا إلى منطقة حزيز والسواد جنوب العاصمة .

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واقرت جماعة الحوثي حظر جزئي للاسواق والمولات ومحلات تجارة الملابس في العاصمة صنعاء ابتداء من من مساء امس الاحد في إطار اجراءات احترازية طارئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الحوثيين "غير معترف بها دوليا" يبدأ الحظر من الساعة السادسة مساء حتي السادسة صباحا ويستمر حتي نهاية شهر رمضان بدء من مساء امس.

وأعلنت السلطات الصحية التابعة جماعة الحوثي تسجيل اربع اصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بينها حالة وفاة، في حين تشكك منظمات محلية ودولية في الأرقام التي تعلنها جماعة الحوثي.