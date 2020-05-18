شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يدفع بتعزيزات عسكرية بإتجاه شقرة في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت قيادة اللواء العاشر صاعقة مساء الأحد الموافق 17 مايو 2020م، بكتيبة عسكرية بكامل عدتها وعتادها ومقاتليها تعزيزاً لمواقع القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة مديرية شقرة بمحافظة أبين الجنوبية.

وتقدم رتل القوات المسلحة وهي في طريقها صوب جبهة شقرة الأخ العميد الركن يسري عبيد العمري الحوشبي قائد اللواء العاشر صاعقة “ابو عيدروس” .

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والذي اكد في تصريحات لوسائل الإعلام بان هذه التعزيزات العسكرية التي دفع بها اللواء العاشر التابع لألوية الصواعق الى جبهة مديرية شقرة بمحافظة أبين تأتي في إطار المهام الوطنية والقتالية المناطه بقيادة اللواء لمساندة ودعم وتعزيز القوات الجنوبية المرابطة في الجبهات وتلبية للمتطلبات العسكرية الضرورية التي تمكن أبطال وصناديد الجنوب من اداء المهام القتالية على أكمل وجه في مواجهة المليشيات الإرهابية التي خرقت إتفاق الرياض ولم تجنح للسلام وتحاول مراراً وتكراراً الإعتداء على المواطنين والتقدم نحو العاصمة عدن تحت ذريعة ما تسمى الشرعية.

واوضح العميد يسري الحوشبي أنه وبحسب توجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة الجنوبية ممثله بفخامة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي فقد انطلقت كتيبة من اللواء العاشر صاعقة بكامل عدتها وعتادها وآلياتها العسكرية لتحظى بشرف المشاركة الى جانب باقي القوات الجنوبية التي تخوض معركة الشرف والبطولة لإجتثاث فلول الإرهاب والتصدي لشرذمة البغي والعدوان من خلال رفد هذه الجبهة وتحصينها وفق استراتيجية عسكرية مدروسة ومنظمة.

وقال قائد اللواء العاشر صاعقة : سنبذل كل الجهود لتعزيز هذه الجبهة وغيرها من الجبهات الجنوبية ولن نتوان في رفدها بكل ما يمكنها من اداء واجبها العسكري، مشيداً بثبات وصمود واستبسال القوات المسلحة الجنوبية التي كسرت هجوم مليشيا ما تسمى بالشرعية وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة وتكبيد هذه المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال معارك شقرة الأخيرة.

كما ثمن العميد يسري الحوشبي تضحيات وصمود واستبسال جنود اللواء العاشر صاعقة وكل أبطال الألوية الجنوبية المتواجدين في مرابض الأبطال بجبهة شقرة وغيرها من الجبهات جبهات الجنوب المختلفة اولئك الرجال الذين نذروا حياتهم لخوض الردئ ولحماية ثغور هذا الوطن وللذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته الثورية.