شكرا لمتابعة خبر عن التحالف بقيادة السعودية يصدر بشان المجلس الانتقالي (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربي في خبر عاجل ليلة الأحد الموافق 17 مايو 2020م ، عن مسؤول بالتحالف بان المجلس الانتقالي الجنوبي منع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها.

وقال مسؤول بالتحالف للعربية: المجلس الانتقالي لم يتجاوب معنا بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمني.

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وأضاف المسؤول في التحالف: التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها.

وجاء تصريح المسئول في التحالف بعد ساعات من تعرض سفينة بريطانية لهجوم ومحاولة قرصنة في خليج عدن.

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، قال أن سفينة تعرضت، يوم الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا جنوب شرق اليمن ولم يذكر مزيداً من التفاصيل وفقاً لرويترز.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأحد الموافق 17 مايو 2020م ، نقلا عن مصدر بحري بريطاني، أن سفينة بريطانية تعرضت، ظهر اليوم الأحد، لهجوم في خليج عدن، قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

ونقلت الوكالة عن مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، تأكيده أن الهجوم وقع الساعة 15:30 بتوقيت القدس، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

وأضاف إن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وقالت شركة درياد غلوبال للأمن البحري، إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جرى الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام.