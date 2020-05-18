شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادي بارز في تنظيم القاعدة .. بضربة أمريكية في أبين (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي، الأحد الموافق 17 مايو 2020م، مصرعه، بغارة لطائرة أمريكية دون طيار، في منطقة العرقوب بمحافظة أبين.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة أمريكية دون طيار استهدف القيادي في القاعدة سعيد العتيقي العولقي في منطقة العرقوب.

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وأشارت إلى أن العولقي لقي مصرعه في مناطق تواجد القوات التابعة للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي وتنظيم الإخوان المسلمين.

وفي وقت سابق من ، الأحد الموافق 17 مايو 2020م ، قال شهود عيان لـ”نيوزيمن”، إن طائرة استطلاع مجهولة حلقت فوق جبال العرقوب. وأضافوا إن عناصر مليشيات الإخوان أطلقت المضادات الأرضية في محاولة لإسقاط الطائرة.