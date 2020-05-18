شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : المجلس الانتقالي يعلن بدأ الرد الان على إحراق قوات الشرعية لعلم الجنوب (فيديو وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ‏‏‏‏‏القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد اللواء الخامس إسناد ودعم محور كرش العميد مختار النوبي أنه بدأ الرد الان على إحراق علم الجنوب.

وقال النوبي في تغريدة على صفحته "تويتر" : من احرق علم الجنوب.. الآن قواتنا المسلحة الجنوبية تحرق أوكاره بالسلاح الثقيل وراجمات الصواريخ". إلى ذلك لاقى مقطع مرئي قصير يوثق اقدام قيادات عسكرية في الشرعية متمركزة بشقرة على احراق علم الجنوب غضبا شعبيا واسعا.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

Advertisements

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وظهر قائد قوات الامن الخاصة بابين محمد العوبان وهو يمسك بعلم الجنوب فيما جنود حوله يقومون باحراق العلم ويهددون باحراق كل مناصريه.

المقطع المرئي تم تداوله على نطاق واسع حيث عبر ناشطون جنوبيون عن غضبهم من ذلك واصفين الامر بالاساءة والتطاول على كل الجنوب وتضحيات الثورة الجنوبية منذ 2007.

وعلق القيادي احمد عبر بن فريد على ذلك بالقول : من خيبتهم وعجزهم في ميادين المعارك خرجت مجموعة منهم اليوم فقط كي تحرق علم الجنوب ! " .

ومضى ساخرا : " ياله من إنجاز " عسكري " عظيم ..! " .

واختتم تغريدته بالقول : نذكر هؤلاء أن هنالك فرق كبير جدا مابين أن تحرق علم كما فعلوا، وبين أن تحرق دبابة بل أكثر من دبابة كما فعلت قواتنا المسلحة الجنوبية..! " .

الناشط مالك اليزيدي علق بدوره على الواقعة وقال : "العوبان يحرق علم الجنوب وبجانبه ابومشعل والرهوه والصبيحي يصفقون له , متسائلا " أليس هم من قالوا ان الحرب جنوبية جنوبية.! " .

واضاف : لماذا يحرقون علم الجنوب بما أنهم يدعون أنهم جنوبيين.! " .

واكد باه لا يوجد جنوبي يحرق علم وطنه إلا إذا كان خائن واليوم هولاء اكدوا خيانته للجنوب واكدوا ان الحرب شمالية جنوبية ومن أحرق علمنا فهو عدونا ." .