شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره : الكويت تعتقل "جمال بن عطاف" على خلفية فتوى تحريضية بقتال الجيش في أبين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي جمال بن عطاف على خلفية تحريضه ضد الجيش الوطني.

وقالت مصادر (أحداث نت)، بأن السلطات الأمنية في الكويت اعتقلت بن عطاف على خلفية تحريضه المستمر ضد الشرعية اليمنية وقوات الجيش الوطني والتي كان آخرها ظهوره في مقطع فيديو يفتي بقتال الجيش ويصف أفراده بالبغاة.

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وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة شاهين، ‏بأنه تواصل مع وزير الأوقاف، وأكد فتحه تحقيق بهذه الممارسة الخاطئة، التي تحمل مخالفة لميثاق المساجد في ‎الكويت.

وأضاف في تصريح اطلع عليه (أحداث نت): "وأراها كذلك مخالفة لموقف الدولة الرسمي الداعم للحكومة الشرعية، بعيدًا عن العصابات الانفصالية من جانب، والطائفية من جانبٍ آخر".