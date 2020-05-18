شكرا لمتابعة خبر عن أبين : سقوط مواقع لواء مشاة تابع لقوات الشرعية بيد الانتقالي الجنوبي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن السبت، من السيطرة على مواقع اللواء 115 مشاة التابع للجيش اليمني.

ونشرت قوات المجلس الانتقالي مقاطع فيديو وثقت لحظة سقوط موقع اللواء 115 مشاة، كما نشرت فيديو لقائد اللواء "سيف القفيش"، معلنة عن أسره مع عناصر من لوائه بالقرب من منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

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من جهة أخرى، أفاد مصدر بأن الجيش اليمني حقق تقدما في المعارك الدائرة لليوم الرابع على ضواحي مدينة زُنجبار ضد قوات المجلس الانتقالي، مشيرا إلى سيطرة قوات الجيش مجددا على معسكر تابع لتشكيلات المجلس الانتقالي في منطقة الطرية (شمال شرق زنجبار) بعد يوم من استعادة الأخيرة، السيطرة عليه.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، كما أعلن حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل/نيسان الماضي.

وأعربت الحكومة اليمنية الشرعية عن إدانتها إعلان الإدارة الذاتية في جنوب البلاد.

وشدد التحالف العربي على رفضه خطوة الانتقالي، ودعا إلى تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.