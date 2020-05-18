شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة مصرية مشهورة تضع قناة MBC ورامز جلال في ورطة وحرج شديد بعد ارتدائها هذة الملابس في برنامج "رامز مجنون رسمي".. حلقة المفاجآت التي ينتظرها الشارع العربي !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل اعلام عربية ان الفنانة المصرية نبيلة عبيد كانت ضيفة احدى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يبث على قناة MBC، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وبحسب متابعون فقد افسدت الفنانة نبيلة عبيد حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي ووضعت رامز جلال في ورطة بسبب الملابس التي ارتدتها.

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ويقول المتابعون ان نبيلة عبيد ارتدت فستان قصير بدلًا من ارتداء بنطلون أو ملابس كاجوال كما جرت العادة بين الضيفات المشاركات، وهو مادفع رامز جلال للتوقف عن تنفيذ المقلب بها.

ونقل موقع فوشيا عن مصدر بالبرنامج قوله إن حلقة نبيلة عبيد ستعرض خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وكشف أن الحلقة شهدت تغيرات في الفقرات التي أصبح يعرفها الجمهور من خلال مشاهدته للبرنامج يوميًا.

وأكد المصدر أن حلقة الفنانة نبيلة عبيد ستحمل الكثير من المفاجآت، وستكون حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي