مؤسسة توكل كرمان تدشن حملة مساعدات لمرضى الكلى والجذام والسرطان بتعز

دشنت مؤسسة توكل كرمان للأعمال الإنسانية، يوم الأحد، حملة توزيع المساعدات الإنسانية لمرضى الفشل الكلوي ومرضى الجذام ومرضى السرطان بمدينة تعز.

وقالت حياة الذبحاني مسؤولة الحملة، إن "المساعدات الإنسانية تستهدف 1141شخصا من ذوي الأمراض المزمنة، وتهدف لدعم هذه الشرائح من المجتمع نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية التي خلفتها الحرب".

وأشارت إلى أن حملة المساعدات التي تقدر قيمتها 44 مليون ريالي يمني؛ تأتي ضمن مشاريع مؤسسة توكل كرمان للأعمال الإنسانية وفي إطار التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في مثل هذه الظروف وانتشار الأوبئة والأمراض التي تستدعي مواجهتها من الجميع.

من جهته أشار وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي إلى مسئولية المؤسسات في تأدية دورها الإنساني والاستمرار في مشاريع التنمية المستدامة بالشراكة مع السلطات المحلية وعدم التوقف عند المساعدات الإنسانية الآنية.

ودعا كافة المؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال للإسهام في مثل هذه المشاريع التي تساعد على تخفيف معاناة المحافظة



