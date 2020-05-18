ابطال الجيش اليمني واللجان يكسرون زحف واسع لمرتزقة العدوان في صرواح بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية، الأحد، من كسر محاولة تقدم واسعة لمرتزقة العدوان في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المرتزقة نفذوا زحفا واسعا في صرواح استمر لعدة ساعات.

وأكد المصدر أن المجاهدين تصدوا لزحف المرتزقة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد ما أدى لتراجع المرتزقة بالرغم من الإسناد الجوي المكثف .

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