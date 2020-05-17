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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك ينفي.. ما حقيقة الهجوم على سفينة في خليج عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
نفي هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما تردد حول منع المجلس الانتقالي الجنوبي لقوات خفر السواحل اليمنية من القيام بمهام اعتراض ووقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيا الحوثية وكذلك مهام حماية السفن البحرية والتجارية من الهجمات الإرهابية من الميليشيا الحوثية.
وغرد بن بريك، عبر تويتر، قائلاً: “غير صحيح وعبث من العربية والحدث ازدواجية عجيبة في خدمة الإخونج من جهة ومن حيث إنهما محسوبتان على التحالف من جهة، شفرة تحتاج إلى فك من صانع القرار فعبث القناتين يكاد يتقارب مع الجزيرة في تقديم الخدمة للإخونج.
وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، سأغرد بتفصيل عن هذه الجزئية - خفر السواحل - ليعلم المتابع العبث من أين.
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