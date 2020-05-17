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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول بالتحالف: الإنتقالي لم يتجاوب معنا بشأن إستمرار خفر السواحل في أداء مهامها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
عدن - الخليج 365
قال مسؤول في التحالف العربي لدعم الشرعية، إن المجلس الإنتقالي الجنوبي، لم يتجاوب مع التحالف بشأن إستمرار عمل قوات خفر السواحل اليمنية في حماية المياه الدولية من الأعمال الإرهابية .
وأضاف في تصريحات صحفية له، ان التهديد البحري بخليج عدن تهديد قائم وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها .. مشيراً الى أن الانتقالي الجنوبي منع قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها .
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت اليوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.
ولم يذكر المركز مزيداً من التفاصيل حول الهجوم، كما لم يحدد هوية السفينة التي تم استهدافها، واكتفى بذكر أن الهجوم وقع الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش
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