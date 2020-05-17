شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. توزيع 1.546 سلة غذائية رمضانية في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1.546 سلة غذائية رمضانية، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية عتقبمحافظة شبوة، ,وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في المحافظات.

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