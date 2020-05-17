مأرب .. بدء دورة تدريبية لفرق الإستجابة من أجل مجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمحافظة مأرب اليوم دورة تدريبية لفرق الاستجابة السريعة، ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.



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ويشارك في الدورة على مدى خمسة أيام، 65 كادرا صحيا من عموم المديريات، بهدف تعريفهم بالأمراض الوبائية وكيفية مواجهة جائحة فيروس كورونا واطلاعهم على المزيد من المعلومات والمعارف المستجدة حول هذا الوباء وكيفية استخدام جهاز الكشف وطرق أخذ العينات المخبرية وحفظها وإرسالها، وتحديد مستوى الانذار بالوباء واتخاذ الاجراءات الوقائية والإحترازية.

وفي بداية الدورة دعا مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي المشاركين الى استيعاب اهداف ومفردات الدورة واستشعار اهميتها الانسانية في مواجهة اخطر الجائحات الانسانية التي تعرضت لها كافة دول العالم دون استثناء.

وأشار الى ان المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل مع الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد لما من شأنه انجاح المهام المرسومة وترجمة التوصيات المنبثقة عن لجنة الطوارئ التي شددت على تغطية كافة منافذ العبور بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وتأمينها بالفرق الطبية والتجهيزات اللازمة.