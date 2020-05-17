حضرموت.. لقاء بسيئون يناقش إشكالية تراجع السيولة النقدية لدى المؤسسات الإيرادية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش لقاء برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم تراجع السيولة النقدية لدى المؤسسات الإيرادية وكيفية التغلب عليها لضمان صرف مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements اللقاء الذي ضم مدير مكتب المالية بالوادي والصحراء عوض العيجم ومدير فرع البنك المركزي بسيئون أحمد جمعان ومدراء عموم ونواب فروع مؤسسات الكهرباء والاتصالات والبريد والمياه، استعرض الأسباب التي أدت إلى تراجع الإيرادات وكيفية معالجة المشكلة. وتم في اللقاء الاتفاق على توجيه مذكرات رسمية والجلوس مع مديري فروع المصارف لإحاطتهم بالإجراءات المطلوبة منهم بشأن ذلك، إضافة الى تكليف فرع الهيئة العامة للبريد بحصر الوكلاء في المديريات الذين يتولون عمليات استلام مستحقات المؤسسات الخدمية الكهرباء والاتصالات والمياه وإلزامهم بتوريد تلك المستحقات نقدا مباشرة الى فرع البنك المركزي بسيئون لتوفير السيولة النقدية الكافية لدى فرع البنك المركزي للإيفاء بالتزامات المؤسسات الرئيسية.

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