البحسني يرأس اجتماعاً بوكلاء المحافظة ويشدّد على الرفع بخطط عمل جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ترأس محافظ حضرموت فرج البحسني اليوم، اجتماعا لوكلاء المحافظة الذين صدرت قرارات تعيينات من رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود لتنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليهم، كلاً في مجال اختصاصه، وضرورة العمل بروح معنوية عالية في سبيل النهوض بهذه المهام والرفع بخطط عمل جديدة والعمل على ترجمتها على الواقع. Advertisements وأكد أهمية تعزيز العمل لمواجهة فيروس "كورونا"، وشحذ الهمم لتنفيذ اجراءات مكافحة الوباء. وحث على مواصلة رفع مستوى الانضباط الأمني والتدريب والحفاظ على الممتلكات العامة، ورفع الجاهزية واليقظة في الوحدات الأمنية، والتخلّص من بعض سلوكيات الماضي، وتنشيط غرفة عمليات الأمن والتفاعل مع قضايا واتصالات المواطنين، والنهوض بقطاع الأشغال العامة والطرق، وتنظيم الجوانب المالية والإدارية وتحسين الإيرادات، وتفعيل والنهوض بقطاع المرأة في المجتمع.

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