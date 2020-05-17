ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وهي كالتالي :

التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/480106/ الصحة العالمية: رصد 113 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري https://www.elyamnelaraby.com/480116/ وفاة قيادي حوثي بفيروس "كورونا" في محافظة إب https://www.elyamnelaraby.com/480121/ بن فريد: حملة حزب الإصلاح لشق الصف الجنوبي فشلت https://www.elyamnelaraby.com/480129/ 4 إصابات جديدة بكورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/480164/ Advertisements شاهد.. قيادات بالانتقالي الجنوبي: قوات المجلس تعاملت بشكل أخلاقي مع العميد سيف القفيش https://www.elyamnelaraby.com/480181/ عدن تسجل 89 حالة وفاة اليوم الأحد https://www.elyamnelaraby.com/480203/ الحكومة توجه نداء استغاثة لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/480204/ اليافعي : لهذا السبب نكن الإحترام والتقدير للعميد طارق عفاش https://www.elyamnelaraby.com/480208/ نبيل المشوشي يسخر من الإصلاح : أحرقنا دباباتهم بالمعارك وأحرقوا علم الجنوب بخيمتهم https://www.elyamnelaraby.com/480209/ إستهداف سفينة تجارية قبالة سواحل المكلا https://www.elyamnelaraby.com/480216/

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