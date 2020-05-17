شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعتراف لمسؤول صيني رفيع عن “شيء غريب” حدث في معمل “ووهان” تسبب بظهور “كورونا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع قناة “العربية” عن كبير مستشاري الصحة الصينية، قوله إن مسؤولو ووهان لم يقولوا الحقيقة حول تفشي كورونا. يأتي هذا التصريح بعد انتقادات تواجهها الصين من الولايات المتحدة والتي تتهمها بالمسؤولية عن تفشي الفيروس. ويعد هذا الحديث هو أول تصريح لمسؤول صيني يعترف بوجود شيء مريب فيما يحدث داخل معمل ووهان. ويواجه هذه المعمل اتهامات أيضا بوجود عمليات اختبارية داخله لم يتم التحكم فيها بالقدر الكافي فتسرب الفيروس خارجه ومن ثم انتشر حول العالم

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