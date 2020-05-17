حكومة المرتزقة تعلن عن تسجيل اصابات جديدة ووفيات بفيروس كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن اعترفت حكومة المرتزقة، مساء الاحد، بتسجيل حالات اصابة ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد جنوب اليمن وذلك في ظل تقاعس الجهات المعنية في اتخاذ التدابير اللازمة. ونشرت لجنة الطوارئ التابعة لحكومة هادي في عدن مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. واعلنت اللجنة تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة في محافظة حضرموت بينها حالتا وفاة. وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في جنوب اليمن منذ العاشر من أبريل إلى (126) منها (19) حالة وفاة ،وحالة تعافي واحدة.

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