السلطات اليمنية تقر إغلاق الأسواق والمراكز التجارية بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أقرت السلطات اليمنية، اليوم الاحد إغلاق الأسواق والمراكز التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء لمدة 12 ساعة خلال ليل شهر رمضان.

وأقرت غرفة عمليات الطوارئ باللجنة الفنية لمكافحة الأوبئة بأمانة العاصمة إغلاق المراكز التجارية وأسواق الملابس وتجهيزات العيد لمدة 12 ساعة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

واشارت الى أهمية تحويل النشاط التجاري للأسواق والمراكز إلى فترة النهار بدءاً من الساعة الـ 6 فجراً حتى الـ 6 مساءً بهدف تسوق المواطنين في ساعات غير الذروة وعدم السماح بالتجمعات والازدحام.

وبدأ الاغلاق اليوم الاحد من الساعة السادسة مساءا حتى السادسة فجرا وسيستمر حتى نهاية رمضان وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا.