سفينة بخارية تتعرض لهجوم قبالة خليج عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا



أفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن سفينة تعرضت لهجوم اليوم الأحد قبالة سواحل حضرموت الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان. وذكر المركز أن الهجوم استهدف سفينة بخارية لم يتم تحديد هويتها في الساعة 12.30 بتوقيت غرينيتش قبالة ميناء المكلا المطل على خليج عدن، مناشدا جميع السفن توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الإبحار في المنطقة.

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